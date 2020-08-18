مستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس يتسلم مولدا كهربائيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 03:04 مساء
تسليم مولد كهرباء لمستشفى الجلاء للنساء والولادة في طرابلس، 18 أغسطس 2020، (صحة الوفاق)

تسلم مستشفى الجلاء للنساء والولادة في العاصمة طرابلس، مولدًا كهربائيًّا ذا قدرة كهربائية واحد ميغاوات، سيعمل كمصدر طاقة يغذي كامل المستشفى عند انقطاع التيار الكهربائي.

وقدمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق المولد إلى المستشفى لتلافي تأثر الخدمات الطبية المقدمة داخل المرفق بسبب زيادة ساعات طرح الأحمال، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وسبق أن قدمت الوزارة مولدًا إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بالعاصمة، مطلع شهر أغسطس الجاري، بعد تلف القديم بشكل نهائي، كما تسلم مستشفى سوق الخميس الواقع بمنطقة الخمس مولدًا في الأول من يوليو الماضي.

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