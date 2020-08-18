السراج يبحث مع رئيس «الصليب الأحمر» مكافحة «كورونا» وملف النازحين

لقاء السراج ورئيس لجنة الصليب الأحمر في طرابلس، 18 أغسطس 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، مع رئيس اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» بيتر مورير، الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، خصوصًا في أماكن الهجرة غير الشرعية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.

جاء ذلك خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق ولجنة «الصليب الأحمر»، ومساهمة اللجنة في معالجة الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الأزمة الراهنة.

وتابع الاجتماع عمليات التنسيق بين اللجنة وجمعية «الهلال الأحمر» الليبي ووزارة الصحة في حكومة الوفاق، وذلك عدد من الملفات، في مقدمتها ملف النازحين، وإزالة الألغام ودعم البنية التحتية في الأماكن المتضررة.