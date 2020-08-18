أحوال الطقس اليوم: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على ساحل الشمال الغربي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق ساحل الشمال الغربي انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة، بينما تبقى مرتفعة على الدواخل والوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة بين 30 و44 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 36 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا على المناطق الساحلية بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية ومرتفعات الجبل الأخضر، وبين 36 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و40 درجة مئوية.