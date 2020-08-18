ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل هرب من سجن صرمان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 11:35 صباحا
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل هرب من سجن صرمان، 18 أغسطس 2020، (أمن صبراتة)

ضبط رجال مديرية أمن صبراتة متهمًا في قضية قتل عمد، هاربًا من من سجن القضائية صرمان.

وقبضت وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية على المتهم، وسلمته للشرطة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية حياله، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 13 أبريل الماضي، هرب 401 نزيل من سجن صرمان، بينهم 384 نزيلاً وتسع نزيلات، خلال تمرد.

وأشارت وزارة العدل بحكومة الوفاق، في بيان بشأن الواقعة، إلى أنهم «جميعًا موقوفون احتياطيًّا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة».

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