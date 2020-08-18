«مكافحة الأمراض»: 407 إصابات جديدة بـ«كورونا» وتعافي 36 حالة

فحص عينات بمختبر مركز مكافحة الأمراض فرع سبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 407 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الإثنين، من أصل 2995 عينة جرى عمل اختبار لها.

وأشار المركز إلى تماثل 36 مصابًا للشفاء، بينما توفيت أربع حالات أخرى، حسب البيان 163 المنشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتوزعت العينات بواقع 956 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و960 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و359 عينة بمختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و164 عينة في مختبر المركز المرجعي زليتن، و100 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و56 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و89 بمختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و11 عينة بمختبر فرع المركز غريان.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في ليبيا إلى 8579 شخصًا، من بينهم 7453 حالة نشطة، و969 متعافى، و157 حالة وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.