المشري يبحث مع وزيري الدفاع التركي والقطري آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وزيري دفاع قطر وتركيا، 17 أغسطس 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع وفد عسكري من كل من قطر وتركيا، ضم وزيري الدفاع في البلدين، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا.

وبحسب بيان للمجلس اليوم، فقد التقى المشري والنائب الأول للمجلس الأعلى للدولة محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، والمقرر سعيد كله، ووكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، بمقر المجلس في طرابلس؛ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية، ووزير الدفاع التركي خلوصي آكار، ورئيس الأركان التركي يشار غولر، والوفد المرافق لهما.

وبحث اللقاء آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السراج يناقش مع وزيري دفاع تركيا وقطر التحشيد العسكري شرق سرت والجفرة

وفي وقت سابق من اليوم أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محادثات مع وزيري الدفاع التركي والقطري تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والتحشيد العسكري شرق سرت ومنطقة الجفرة.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن المحادثات «تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارات الدفاع في الدول الثلاث».