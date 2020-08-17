«كهرباء الموقتة» تقدر العجز بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بـ500 ميغاوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 07:33 مساء
محطة كهرباء السرير. (أرشيفية: الإنترنت)

قدرت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، العجر في توليد الكهرباء بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بنحو 500 ميغاوات، بحسب ما نقلته الهيئة عن إدارة التحكم الشرقية.

وحسب النشرة اليومية التي نشرتها الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن ساعات طرح الأحمال تتراوح من 6 إلى 8 ساعات على امتداد المنطقتين الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء.

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وكانت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أعلنت الخميس الماضي أن زيادة ساعات طرح الأحمال خارج عن إرادتها بسبب عجز التوليد الناتج عن نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

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