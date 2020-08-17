وفاة الحالة الثانية المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 17 أغسطس 2020, 06:22 مساء
مستشفى ابن سيناء التعليمي في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سرت الدكتور علي الزرقاء، اليوم الاثنين، وفاة الحالة الثانية المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بقسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي الليلة الماضية.

وقال الزرقاء في تصريح صحفي إن الحالة المتوفاة لسيدة مسنة تتجاوز 72 عاما، وهي من سكان سرت ودخلت في وقت سابق قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي محالة من قسم الحميات بمجمع عيادات سرت المركزي، مشيرا إلى أن حالتها «كانت حرجة صحيا».

وسجلت مدينة سرت أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لرجل مسن يبلغ من العمر 71 عاما في الثاني من أغسطس الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
«عكس التيار»: مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات
ليبيا
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. ...
دولى
«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة
ليبيا
معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول فاعلية اللقاح الروسي ضد «كورونا»