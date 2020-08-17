المشير حفتر يناقش الأوضاع الإنسانية في ليبيا مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 05:08 مساء
لقاء المشير حفتر مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، 17 أغسطس 2020. (القيادة العامة)

ناقش القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له الأوضاع الإنسانية التي تمر بها ليبيا.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء ناقش «الأوضاع الإنسانية التي تمر بها البلاد وبعض المناطق المتضررة بسبب الحرب القائمة ضد الإرهاب والميليشيات التابعة للغزو التركي».

وأضافت أن اللقاء الذي عقد بمكتب المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، ناقش أيضا «سبل التعاون الإنساني وما يمكن أن تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأوضاع الراهنة للبلاد».

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