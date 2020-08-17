المنظمة الدولية للهجرة تسلم بلدية سبها بئر مياه مجهزة بعد حفرها بمحلة حجارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 04:38 مساء
تسليم بئر المياه بمحلة حجارة للمجلس البلدي. (بلدية سبها)

تسلم المجلس البلدي سبها، اليوم الاثنين، بئرا لمياه الشرب بعد حفرها وتجهيزها، وجرى تنفيذها بدعم من المنظمة الدولية للهجرة، بحسب ما نشرته بلدية سبها عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضح المجلس البلدي سبها أن المشروع يأتي في إطار «التعاون الأممي» بين البلدية والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تعزيز الاستقرار المجتمعي ببلدية سبها.

وحضر مراسم تسليم وتسلم المشروع عضو المجلس البلدي سبها عبدالله لامين صالح، ومنسق شؤون المنظمات المحلية والدولية بالمجلس البلدي، ومختار محلة حجارة وعدد من سكان المحلة ومندوب اللجنة المجتمعية بالمنظمة الدولية للهجرة.

وقال المجلس البلدي سبها إن مشروع حفر بئر مياه الشرب بمحلة حجارة نفذته «شركة المعول لحفر وصيانة الآبار»، منوها إلى أن المنظمة الدولية للهجرة شرعت وفق خطة (2019 / 2020) بتنفيذ مشروع حفر 13 بئر مياه شرب، وجار العمل في تجهيز حفر باقي الآبار موزعة على كافة محلات بلدية سبها.

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