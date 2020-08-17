مجهولون يخربون مدرسة «عقبة بن نافع» في سرت

مدرسة عقبة بن نافع الثانوية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرضت مدرسة عقبة بن نافع الثانوية في سرت، اليوم الإثنين، لأعمال تخريب، قام بها مجهولون، ما أدى إلى تدمير بعض المرافق.



وقال مصدر من إدارة التعليم في سرت لـ«بوابة الوسط»: «إن العبث كان من قبل مجهولين، وطال أسلاك الكهرباء في الفصول ومرافقها، وتمت سرقة بعض المعدات فيها».

وتحتوي المدرسة الثانوية على 24 فصلًا دراسيًّا، وخضعت لأعمال صيانة وتجديدات قبل أقل من عامين.



وقبل عام ونصف العام، شهدت المدرسة إطلاق نيران من قبل مجموعة مسلحة حاولت القبض على أحد طلاب المدرسة بسبب خلافه مع أحد أفراد المجموعة، دون أي اعتبار لإدارة المدرسة التي تضم نحو 600 طالب ومعلم وإداري.