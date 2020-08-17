«المركزي» في البيضاء يتخذ إجراءً بشأن خطابات الضمان الخاصة بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 02:12 مساء
مقر مصرف ليبيا المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر المصرف المركزي في البيضاء نموذجًا مخصصًا لمتابعة مشكلة خطابات الضمان الخارجية الخاصة بدولة تركيا.

جاء ذلك وفق كتاب موجه إلى مديري العموم بالمصارف التجارية ومديري إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية، مرفق معه النموذج من أجل ملئه، ثم الإفادة كتابيًّا بآخر مستجدات الموضوع خلال سبعة أيام عمل من اليوم الإثنين.

وأوضح الكتاب أن هذا الإجراء يأتي تأسيسًا على أحكام القانون رقم 1 للعام 2005، بشأن المصارف وتعديلاته، وفي إطار تنفيذ المصرف دوره الإشرافي والرقابي على المصارف التجارية.

يذكر أن المصرف التركى المركزى أصدر قرارًا في 10 يونيو الماضي، بإلغاء خطابات الضمان المصرفية الصادرة لصالح المصارف الليبية.

نموذج أصدره المصرف مخصص لمتابعة مشكلة خطابات الضمان الخارجية الخاصة بدولة تركيا
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