وزيرا الدفاع التركي والقطري يصلان إلى طرابلس ويلتقيان النمروش

وزير الدفاع التركي وصلاح الدين النمروش ووزير الدفاع القطري، 17 أغسطس 2020، (مدير مكتب الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي)

زار وزيرا الدفاع التركي خلوصي آكار، والقطري خالد العطية العاصمة طرابلس اليوم الإثنين.

والتقى وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش الوزيرين، حسب صورة نشرها مدير مكتب الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي حامد الزوي على حسابه بموقع «تويتر».

وأوضح وكالة الأنباء التركية «الأناضول» أن زيارة أكار ورئيس الأركان التركي يشار غولر جاءت لبحث الأنشطة المنفذة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التعاون الأمني والعسكري، إذ توجها رفقة العطية إلى القيادة الاستشارية للتعاون الأمني ​​الدفاعي والتدريب، التي تم إنشاؤها في نطاق اتفاقية التعاون العسكري الموقعة العام الماضي.