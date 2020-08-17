«النهر الصناعي»: وصول المياه إلى طرابلس الليلة

أحد خزانات النهر الصناعي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة»، اليوم الإثنين، تشغيل إحدى المضخات بمحطة الضخ ترهونة، لتبدأ المياه في التدفق إلى العاصممة طرابلس، على أن تصلها الليلة.

وفي سياق متصل، شكل الجهاز فريق عمل مشتركًا مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس من أجل صيانة محطة تدفق المياه طريق المطار، بعد اكتشاف تسريب بها وتحديد الاحتياجات من أجل صيانتها، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى أن الفريق بدأ تنفيذ أعمال الصيانة طيلة الأيام الماضية، ويقترب من إنجاز كافة المهام الموكلة له اليوم.