مؤسسة النفط تستعرض مقترحات تطوير حقل «العطشان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 10:56 صباحا
اجتماع تقابلي بين مؤسسة النفط وشركة زلاف ليبيا، 16 أغسطس 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، نتائج المراحل الأولى من الدراسة المكمنية والجيولوجية لحقل العطشان بالمنطقة الجنوبية، إذ تركّز النقاش حول السيناريوهات المقترحة لتطوير الحقل، حيث من المتوقع الانتهاء من الدراسة مع نهاية العام الجاري وإعداد خطة التطوير.

جاء ذلك في اجتماع تقابلي، أمس الأحد، إذ يدخل حقل العطشان النفطي ضمن خطط المؤسسة والشركة لتطويره من أجل توفير الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، خاصة محطة كهرباء أوباري خلال السنوات المقبلة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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حضر الاجتماع عن شركة «زلاف»، وعبر الدائرة المغلقة، رئيس لجنة الإدارة الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، ومن مقر المؤسسة حضر عضو لجنة الإدارة عبد السلام عزيز.

كما حضر عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من مدير إدارة تطوير الاحتياطي ومراقب هندسة المكامن بإدارة تطوير الاحتياطي، ومراقب العمليات الجيولوجية بإدارة الاستكشاف، وعدد من المختصين من المؤسسة والشركة.

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