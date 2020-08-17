تفعيل خطوط نقل عام بين طرابلس ويفرن الأسبوع المقبل

عميد بلدية يفرن حسين كافو (يسار) ومدير عام شركة السهم، 16 أغسطس 2020، (بلدية يفرن)

أعلنت بلدية يفرن إعادة تفعيل خطوط سير النقل العام «طرابلس - العزيزية - يفرن» بداية الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بعد لقاء بين عميد المجلس البلدي يفرن حسين كافو، والمدير العام لشركة السهم للنقل العام المساهمة أمس الأحد، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأشار البيان إلى أن يفرن ستكون أول بلدية بالمنطقة الغربية تفعل النقل العمومي مع شركة السهم، إذ أن خط سير حافلات النقل السريع إلى مدن جبل نفوسة متوقف منذ العام 2010، وتم تفعيله في العام 2018 مع شركة النقل السريع، ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد توقف، والآن أُعيد العمل به من جديد، موضحًا أن البلدية ستوافي المواطنين بمواعيد الرحلات وسعرها نهاية الأسبوع الجاري.