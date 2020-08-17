434 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 07:48 صباحا
المختبرات الليبية تتلقى الأحد 2923 عينة للكشف عن فيروس كورونا في يوم الأحد 16 أغسطس 2020 (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت مبكر صباح اليوم الإثنين، أنه تسلم أمس الأحد 2923 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، موضحا أن 434 عينة منها إيجابية، و 2489 عينة سلبية.

وقال المركز أنه تسلم هذه العينات بواقع 864 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و 112 عينة من المختبر المرجعي زليتن، و 91 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و70 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

وأضاف أنه تسلم كذلك 698 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و91 عينة من مختبر فرع المركز بسبها، و 240 عينة من مختبر مستشفى بنغازي الطبي، و 447 عينة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و300 عينة من مختبرالمركز الوطني للصحة الحيوانية، و9 عينات من فرع المركز غريان، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز في زوارة. 

وأشار المركز في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحالات الإيجابية وعددها 434 حالة توزعت إلى 246 حالة جديدة، و 188 حالة مخالطة، فيما جرى تسجيل 39 حالة شفاء وثماني حالات وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تلحق البحرين وسلطنة عمان بالإمارات في التطبيع مع تل أبيب؟ وزير إسرائيلي يجيب
عربى
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
مستشار الأمن القومي الأميركي: دولتان عربيتان تُطبعان «قريبًا» مع إسرائيل.. ...
دولى
«مكافحة الفساد»: 3 آلاف شركة خاصة تطلب اعتمادات ورؤساؤها موظفون بالدولة
ليبيا
تدفق 80% من المهاجرين من ليبيا وتونس يستنفر السلطات الإيطالية
ليبيا
رجل يطعن حارسا رفض دخوله حانة دون كمامة
منوعات
عريقات: اتفاق التطبيع الإسرائيلي - الإماراتي «يقتل» حل الدولتين
عربى
توقعات بمستويات إنتاج قياسية لجرعات اللقاح ضد الإنفلونزا خلال موسم الشتاء
دولى
«البريميرليغ» يختار دي بروين الأفضل.. رسميا
رياضة عالمية
وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي
دولى
وفاة لاعب منتخب ليبيا السابق عيسى مخلوف عن عمر يناهز 65 عاما
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول فاعلية اللقاح الروسي ضد «كورونا»