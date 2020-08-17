«الكهرباء» تعلن نشوب حريق بإحدى محطات التوزيع

حريق بمحطة توزيع الخويبية الواقعة بحى القوارشة، 16 أغسطس 2020 (شركة الكهرباء).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نشوب حريق بمحطة توزيع الخويبية الواقعة بحى القوارشة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والأحمال الزائدة.

وأدى الحريق إلى «تلف المحطة بالكامل»، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

في السياق نفسه، توجهت طواقم فرق الصيانة بدائرة توزيع جنوب بنغازي إلى المحطة، لتوفير ما تحتاجه «لإعادتها إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن».

وتواجه محطات الشبكة الكهربائية في عموم أنحاء ليبيا، عديد التحديات في الفترة الراهنة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والأحمال الزائدة، ما يؤدي إلى عدم انتظام التيار الكهربائي، وانقطاعه عن غالبية المناطق، مما يتسبب في مزيد المعاناة للمواطنين.