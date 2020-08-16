مؤتمر صحفي في مصراتة حول مستجدات الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 11:29 مساء
مؤتمر اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، 16 أغسطس 2020 (بوابة الوسط).

عقدت اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية مصراتة، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأحد، رفقة كل من الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات ومفوضية المجتمع المدني.

وتناول المؤتمر الصحفي آخر مستجدات العملية الانتخابية بعد يوم واحد من بدء الحملات الدعائية للمرشحين، إضافة إلى إشهار الشبكة الوطنية للانتخابات، والتي تشكلت حديثاً كمؤسسة غير ربحية تتبع لمفوضية المجتمع المدني، وفق مراسل قناة «الوسط» في مصراتة.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب بلدية مصراتة الطيب أميمة إن العملية الانتخابية في المدينة «تسير بشكل صحيح وفق المخطط له، وأن سبب تأجيل موعد الاقتراع لأكثر من مرة، يرجع إلى ازدياد حالات كورونا في ليبيا بشكل عام ومصراتة بشكل خاص».

لا مزيد تأجيل
وأضاف: «بعد انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لن تؤجل الانتخابات لموعدٍ آخر، وستقام في الموعد المحدد له في الثالث من الشهر المقبل».

من جانبه، قال رئيس الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات علي الحشاني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مراقبة الانتخابات «لن تقتصر على مدينة مصراتة، بل ستشمل كل المدن التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني».

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