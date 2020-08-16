مجلس بلديات فزان يطالب مؤسسة النفط وشركة البريقة باستئناف تزويد الجنوب بالمحروقات

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 16 أغسطس 2020, 09:52 مساء
اجتماع مجلس بلديات فزان في سبها، الأحد, 16 أغسطس 2020. (بلدية سبها)

طالب مجلس بلديات فزان، كلا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز باستئناف تزويد بلديات ومناطق الجنوب بالمحروقات أسوة ببقية مناطق ليبيا، بحسب ما نشره المجلس البلدي سبها عبر صفحته على «فيسبوك».

جاءت المطالب خلال اجتماع عقده مجلس بلديات فزان بديوان المجلس البلدي سبها، اليوم الأحد، لمناقشة أزمة نقص الوقود والغاز في المنطقة الجنوبية، وتوقف تزويد مستودع سبها بالمحروقات منذ سنوات.

وقال المجلس البلدي سبها إن الاجتماع حضره عدد من عمداء المجالس البلدية في فزان، ومدير المنطقة الجنوبية بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومدير مستودع سبها النفطي.

يشار إلى أن بلديات الجنوب أعلنت قبل أيام تأسيس «مجلس بلديات فزان» خلال الملتقى الثاني لبلديات الجنوب الذي عقد ببلدية براك الشاطئ مطلع الشهر الجاري، واختيار عميد بلدية بنت بيه أشرف المصلح رئيسا له.

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