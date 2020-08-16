«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، سبب تأخر نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد، التي أجريت للمواطنين.

وأفاد المركز، فرق الرصد والتقصي بالمنطقة الجنوبية بأن تأخر نتائج التحاليل للمواطنين هذه الأيام يأتي «لظروف خارجة عن الإرادة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وعدم توافر وقود الديزل الخاص بتشغيل المولد الكهربائي بالفرع»، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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وأوضح المركز أن تلك الأسباب «أثرت سلبا على سير العمل بالمختبر مما اضطرهم إلى العمل أثناء ساعات انتظام التيار الكهربائي فقط».

في سياق قريب، أعلن مركز العزل الصحي البركولي في سبها، مساء اليوم الأحد، دخول ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد إلى العناية الفائقة، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للمصابين «حرجة»، وفق ما نشره المركز عبر صفحته على «فيسبوك».