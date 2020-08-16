«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين تفتيش هواتف المواطنين دون إذن قضائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 09:14 مساء
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا, (الإنترنت)

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، بشأن قيام العناصر الأمنية في الاستيقافات الأمنية بتفتيش أجهزة المواطنين دون إذن قضائي من النيابة العامة.

وبحسب اللجنة في بيان اليوم، انتشرت في ليبيا، خلال السنوات الثماني الأخيرة، ظاهرة قيام لجان الاستيقاف الأمنية المنتشرة في الشوارع والطرق العامة، بتفتيش الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجودة بحوزة المواطنين الذين يتم استيقافهم للتدقيق في هوياتهم، أو فحص أوراق السيارات ورخص القيادة، فضلا عن فحص بعض الأجهزة الشخصية التي بحوزة الشخص دون وجه حق.

«الوطنية لحقوق الإنسان»: المدنيون في ليبيا يواصلون «دفع الثمن الأغلى» مع تصاعد وتيرة العنف

وعبرت اللجنة عن رفضها وإدانتها الشديدة هذه الممارسات «المخالفة القانون، والمتعدية على الحقوق والحريات العامة» التي كفلها الدستور والقانون بالحماية، ووفرت لها ضمانات كافية في الاتفاقات والمعايير الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدفق 80% من المهاجرين من ليبيا وتونس يستنفر السلطات الإيطالية
ليبيا
رجل يطعن حارسا رفض دخوله حانة دون كمامة
منوعات
عريقات: اتفاق التطبيع الإسرائيلي - الإماراتي «يقتل» حل الدولتين
عربى
توقعات بمستويات إنتاج قياسية لجرعات اللقاح ضد الإنفلونزا خلال موسم الشتاء
دولى
«البريميرليغ» يختار دي بروين الأفضل.. رسميا
رياضة عالمية
وفاة روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأميركي
دولى
وفاة لاعب منتخب ليبيا السابق عيسى مخلوف عن عمر يناهز 65 عاما
رياضة محلية
تحدث عن رفع الدعم والسيولة والمصرف المركزي.. أبرز ما جاء في تصريحات وزير المالية...
ليبيا
وزير «مالية الوفاق»: جماعات مقربة من المصرف المركزي متورطة بالتلاعب بفواتير ...
ليبيا
«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فرصة انتقال كوفيد-19 من خلال الرضاعة الطبيعية ضئيلة