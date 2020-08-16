«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين تفتيش هواتف المواطنين دون إذن قضائي

شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا, (الإنترنت)

وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا كتاباً إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، بشأن قيام العناصر الأمنية في الاستيقافات الأمنية بتفتيش أجهزة المواطنين دون إذن قضائي من النيابة العامة.

وبحسب اللجنة في بيان اليوم، انتشرت في ليبيا، خلال السنوات الثماني الأخيرة، ظاهرة قيام لجان الاستيقاف الأمنية المنتشرة في الشوارع والطرق العامة، بتفتيش الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الموجودة بحوزة المواطنين الذين يتم استيقافهم للتدقيق في هوياتهم، أو فحص أوراق السيارات ورخص القيادة، فضلا عن فحص بعض الأجهزة الشخصية التي بحوزة الشخص دون وجه حق.

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وعبرت اللجنة عن رفضها وإدانتها الشديدة هذه الممارسات «المخالفة القانون، والمتعدية على الحقوق والحريات العامة» التي كفلها الدستور والقانون بالحماية، ووفرت لها ضمانات كافية في الاتفاقات والمعايير الدولية.