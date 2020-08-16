«عمل الوفاق»: تعذر صرف مرتبات العاملين بالمؤتمرات الشعبية لعدم وجود بيانات المستحقين لدى الوزارة

وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، الدكتور علي عكاشة. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور علي عكاشة، إن عملية صرف مرتبات العاملين بالمؤتمرات الشعبية سابقا «تعذرت لعدم وجود بيانات مستحقي المرتبات ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل»، وفق وزارة العمل والتأهيل.

وأكد عكاشة في تصريح نشرته وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن وزارة المالية أحالت مرتبات 3086 شخصا من العاملين في المؤتمرات الشعبية سابقا إلى وزارة العمل والتأهيل عن شهري أبريل ومايو 2020.

وأضاف عكاشة أن وزارة العمل والتأهيل طالبت مكاتب العمل بالمناطق بالتنسيق مع مراقبات الخدمات المالية كلاً حسب المكتب التابع له لمتابعة واستيفاء البيانات الخاصة بمستحقي المرتبات من العاملين بالمؤتمرات الشعبية سابقا.

واستغرب عكاشة أن تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات المعنيين عن شهر يونيو 2020 عبر مراقبات الخدمات المالية في البلديات بعد تكليف وزارة العمل والتأهيل بمراجعة بيانات المعنيين ومطابقتها بالمنظومات الإدارية للوزارة.

وأوضح أن وزارة العمل والتأهيل طالبت المجلس الرئاسي خلال يونيو الماضي بتفويضها لإعادة تنسيب موظفي المؤتمرات الشعبية سابقاً إلى جهات عمل مختلفة.