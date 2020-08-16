المراكز الصحية ببني وليد تستأنف تطعيم الأطفال بعد انقطاع استمر لأسابيع

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 16 أغسطس 2020, 07:11 مساء
أحد الأطفال اثناء تلقي التطعيمات بأحد المراكز الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

بدأت المراكز الصحية بمدينة بني وليد، صباح اليوم الأحد، في استقبال الأطفال من سكان المدينة والنازحين من خارجها لتلقي التطعيمات الضرورية، بعد انقطاع استمر لأسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ونفص التطعيمات.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران، لـ«بوابة الوسط» إن التطعيمات تشمل الأطفال أعمار شهرين وأربعة وستة أشهر وهي: «الطعم الخماسي، الطعم السداسي، الطعم المضاد لالتهاب السحايا».

وناشد أبوالنيران جميع المواطنين ضرورة الالتزام واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتقيد بالجدول المعد من قبل مكتب الرعاية الصحية لأيام وتوقيت والفئات العمرية للتطعيم لتفادي الازدحام.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب الرعاية الصحية ببني وليد وصول شحنة من التطعيمات الخاصة بالأطفال لمخازن جهاز الإمداد الطبي في البلدية بعد انقطاعها لعدة أسابيع.

وتعاني المراكز الصحية في بلدية بني وليد نقصا كبيرا في التطعيمات، خاصة مع ازدياد عدد الأسر النازحة إلى المدينة من عدة مناطق.

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