مستشفى «مزدة العام» يتسلم جهاز «تصوير مقطعي محوسب» مزوّدا بتقنيات متطورة

مستشفى «مزدة العام» يتسلم جهاز «تصوير مقطعي محوسب» مزوّد بتقنيات متطورة, 16 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

تسلّم مستشفى «مزدة العام» جهاز تصوير مقطعي محوسب CT SCAN 128 SLICE مزودا بتقنيات تصوير متطورة وحديثة، لإجراء فحص مقطعي للقلب والشرايين والدماغ والعمود الفقري والأورام، كما يمتلك الجهاز تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض للأطفال والكبار وقياس كثافة العظام، بدقة عالية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، تعد تقنيات التصوير التي يمتلكها الجهاز، من التقنيات الحديثة التي جرى استخدامها لأول مرة في ليبيا داخل القطاع الصحي العام، بعد تسلم قسمي الأشعة التشخيصية بمستشفى «الخضراء» بطرابلس والمعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة جهازين يمتلكان التقنيات ذاتها العام 2019.

كما تسلم كل من المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة ومركز مصراتة الطبي جهازين يحملان نفس المواصفات.

وأكدت الوزارة أن الإمدادات الطبية من مختلف بنود الإمداد الطبي تصل تباعًا إلى مختلف المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة تنفيذًا لخطة الوزارة التي أطلقها «الوكيل العام» والرامية لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.