«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 12:05 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على ساحل درنة تصل سرعتها إلى 25 عقدة، بداية من التاسعة صباح اليوم الأحد إلى الثانية عشرة من ظهر غد الإثنين، بالتوقيت العالمي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه، تتفاوت سرعتها بين 5 عقدات و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج. وتسجل درجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
السماء صافية مع احتمال ظهور بعض السحب العابرة، وسرعة الرياح بين خمس عقدات و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل درنة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 مترا، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة، والرؤية جيدة.

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