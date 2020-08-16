بالصور.. خروج 13 حالة من الحجر الصحي في طبرق

جانب من استقبال المصابين بفيروس كورونا في طبرق بعد خروجهم من الحجر الصحي. (اللجنة الطبية الاستشارية)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق، الأحد، خروج 13 حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من «مركز الحياة» للحجر الصحي، بعد تماثلهم للشفاء.



واستقبل أهالي المرضى ذويهم بفرحة عارمة، وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس أو الإصابة به، بمشاركة فريق الرصد والتقصي وفريق مكافحة العدوى في طبرق.



وشدت اللجنة على جميع أهالي وسكان البطنان اتباع الإجراءات الاحترازية الطبية للتصدى لانتشار للوباء.



وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالتي إصابة فقط في طبرق أمس السبت، فيما أشار إلى تماثل 13 للشفاء من بين 46 حالة في عموم ليبيا.

جانب من استقبال المصابين بفيروس كورونا في طبرق بعد خروجهم من الحجر الصحي. (اللجنة الطبية الاستشارية)

جانب من استقبال المصابين بفيروس كوورنا في طبرق بعد خروجهم من الحجر الصحي. (اللجنة الطبية الاستشارية)

موظفان في الحجر الصحي في طبرق يتابعان خروج مصابين بفيروس كورونا من الحجر. (اللجنة الطبية)