تسجيل 411 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 08:52 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 411 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، أمس السبت، وذلك بعد فحص 3210 عينات؛ فيما سُجلت ست وفيات، و46 حالة شفاء.

وأوضح المركز في بيانه الصادر، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أنه تسلم هذه العينات بواقع 1290 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و89 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و87 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية.

كما تسلم المركز 73 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و696 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و68 من مختبر فرع المركز سبها، و622 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، وخمس عينات من مختبر فرع المركز غريان، و280 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

وأشار إلى أن نتائج 2799 عينة جاءت سلبية، و411 إيجابية؛ منها 222 حالة جديدة، و189 مخالطًا.

بهذا الإعلان، يصل إجمالي الإصابات إلى 7738 حالة، لا يزال 6699 منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين 894 شخصًا، والوفيات 145 حالة.

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