شفاء 10 مصابين من «كورونا» بمستشفى الهواري ببنغازي

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

أعلن مستشفى الهواري العام في مدينة بنغازي، السبت، تسجيل شفاء 10 حالات من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري، هاني العريبي، لـ«بوابة الوسط» الأحد إن «حالات الشفاء تلقو الخدمات الطبية والاحترازية طيلة تواجدهم بالمستشفى من الفترة الماضية».

وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، تسجيل 45 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» جميعها لمخالطين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 1778 مصابًا.

بينما سجلت طبرق، اليوم السبت، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، حسب رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج الجالي، الذي قال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن الوضع الوبائي بالمدينة بدأ يتفاقم نتيجة استهتار الناس وعدم وعيهم بالتباعد المكاني واختلاطهم بالمناسبات الاجتماعية، ما جعل عدد الحالات يرتفع إلى 102 حالة مصابة بفيروس «كورونا» في البلدية، منها 10 حالات وفاة و38 حالة شفاء و54 حالة نشطة.

وأعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، عن تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الزاوية الجنوب والمركز، وبحسب بيان للإدارة السبت، جرى فحص 87 عينة مسحة أنفية أمس السبت، بمختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الامراض بالزاوية، وأظهرت النتائج تسجيل 15 حالة موجبة لفيروس كورونا، منها حالة جديدة وأخرى مخالطة من الزاوية المركز، و13 حالة موجبة مخالطة من الزاوية الجنوب.

كما وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، السبت، تعليمات إلى مديري المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ومديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بخصوص المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين».

وطالب عقوب في خطاب وجهه إلى هؤلاء المسؤولين ونشرته صفحة إدارة الإعلامة بوزارة الصحة على موقع «فيسبوك» بالتأكيد على المخزون من الغازات الطبية «الأكسجين» وصيانة ومتابعة مصادر الكهرباء البلدية «المولدات الكهربائية»، وتوفير الوقود الخاص بها «ديزل».

كما طلب عقوب من مديري المراكز الطبية والتخصصية، ومديري مراكز العزل الصحي بالبلديات بتوجيه الإدارات الفنية التابعة لهم بالاهتمام الكامل بهذه المعدات من حيث الصيانة واستمراريتها في تقديم الخدمات.