جامعة مصراتة تعلن عودة الدراسة من أول أكتوبر

جامعة مصراتة, (صفحة الجامعة على فيسبوك)

أعلنت جامعة مصراتة عودة الدراسة في كليات الجامعة، بداية شهر أكتوبر المقبل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وبحسب بيان للجامعة اليوم، ستكون عودة الدراسة من خلال معالجة أوضاع الطلاب المتحصلين على «غير مكمل» قبل إيقاف الدراسة في في الفترة من 1 سبتمبر المقبل، وحتي نهاية الشهر نفسه،

وفي الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 من الشهر نفسه، يتم مُعالجة أوضاع بحوث التخرج والتربية العملية.

وفي الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر، يتم معالجة الدراسة بصفة عامة لجميع الطلاب بمختلف المراحل، وذلك بتعويض الفصلين الدراسيين الذين تم فقدهما خلال الفترة السابقة.