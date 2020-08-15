بالصور: حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

أطلقت فرق الاستجابة السريعة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، السبت، حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية الخاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، بدأتها بعدد من عمال الشركة العامة للنظافة القائمين على تنظيف الطريق السريع بطرابلس، كما شملت بعض المواطنين ورجال الأمن بالمنطقة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة، التي تهدف للرفع من قدراتها ودرجة استعدادها للكشف المبكر عن الحالات المصابة وسرعة التعامل معها، حسب بيان لوزارة الصحة منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقبل يومين، قالت وزارة الصحة إنه جرى إقامة جسور جوية وبحرية مع فرنسا وبلجيكا وتركيا، لضمان توريد الإمدادات الطبية بشكل منظم عبر الطائرات وسفن الشحن، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار «تعزيز مخزون الدولة الإستراتيجي من الإمدادات الطبية المتنوعة، المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد».

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

حملة ميدانية لإجراء المسحات العشوائية في طرابلس، 15 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)