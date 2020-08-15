ارتفاع العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:18 مساء

ارتفعت أغلب العملات الدولية الأكثر تداولا أمام الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الموازية، إذ ارتفع الدولار قرشا واحدا، ليصل إلى 6.28 دينار من 6.27 سجلها في تعاملات الخميس الماضي.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة إلى 7.35 دينار مقابل 7.25 دينار، وكذلك الجنيه الاسترليني الذي سجل 8.10 دينار، من 8.08 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيما بقيت الليرة التركية عند السعر الذي سجلته في تعاملات نهاية الأسبوع عند 0.85 دينار، ارتفع الدينار التونسي إلى 2.29 دينار ليبي من 2.27 دينار.

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