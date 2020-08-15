تفاصيل حالات الشفاء والإصابة والوفيات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

عنصران طبيان خلال سحب عينات خاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل إصابة 277 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، ووفاة أربع حالات، وشفاء 32 حالة أخرى، وذلك حسب السجل الخاص بأمس الجمعة.



وأوضح المركز أن العاصمة طرابلس سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة، بواقع 83 حالة مصابة، فيما سجلت حالة واحدة داخل النواحي الأربع، وحالة واحدة أيضا في الشقيقة.



وفي غريان، سجلت ثلاث حالات، وواحدة في زوارة، ومثلها في الزاوية الغرب، وست حالات في الرجبان، واثنتان في جادو، و11 في الخمس، وأربع في الزواية المركز، وست في يفرن.



كما سجلت حالة واحدة في مسلاتة ومثلها في كل من قصر الأخيار صبراتة، بينما سجلت ست حالات في ظاهر الجيل، وخمس في جنزور وثمان في سواني بني آدم، و31 حالة في زليتن، و13 في بني وليد، و14 في طبرق.



وشهدت سبها تسجيل 17 حالة، وسبع في الشاطئ وأربع في بنغازي، و45 في مصراتة، بينما أعلن المركز عن 32 حالة شفاء جديدة، بواقع 14 حالة في سبها وتسع في مصراتة وحالتين في زليتن وسبع في مسلاتة.



ووصل عدد الوفيات الجديدة إلى أربع حالات، موزعة إلى: حالة واحدة في كل من بني وليد وبنغازي وشحا وبنت بية.



وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الحالات المصابة في عموم البلاد منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي حتى الآن إلى 7327 حالة، لا يزال 6340 منها نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 848 شخصا، والوفيات 139 حالة.