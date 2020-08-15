تفاصيل حالات الشفاء والإصابة والوفيات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 09:39 صباحا
عنصران طبيان خلال سحب عينات خاصة بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (إدارة الخدمات الصحية بني وليد)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تفاصيل إصابة 277 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، ووفاة أربع حالات، وشفاء 32 حالة أخرى، وذلك حسب السجل الخاص بأمس الجمعة.

وأوضح المركز أن العاصمة طرابلس سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة، بواقع 83 حالة مصابة، فيما سجلت حالة واحدة داخل النواحي الأربع، وحالة واحدة أيضا في الشقيقة.

وفي غريان، سجلت ثلاث حالات، وواحدة في زوارة، ومثلها في الزاوية الغرب، وست حالات في الرجبان، واثنتان في جادو، و11 في الخمس، وأربع في الزواية المركز، وست في يفرن.

كما سجلت حالة واحدة في مسلاتة ومثلها في كل من قصر الأخيار صبراتة، بينما سجلت ست حالات في ظاهر الجيل، وخمس في جنزور وثمان في سواني بني آدم، و31 حالة في زليتن، و13 في بني وليد، و14 في طبرق.

وشهدت سبها تسجيل 17 حالة، وسبع في الشاطئ وأربع في بنغازي، و45 في مصراتة، بينما أعلن المركز عن 32 حالة شفاء جديدة، بواقع 14 حالة في سبها وتسع في مصراتة وحالتين في زليتن وسبع في مسلاتة.

ووصل عدد الوفيات الجديدة إلى أربع حالات، موزعة إلى: حالة واحدة في كل من بني وليد وبنغازي وشحا وبنت بية.

وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الحالات المصابة في عموم البلاد منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي حتى الآن إلى 7327 حالة، لا يزال 6340 منها نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 848 شخصا، والوفيات 139 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
العدد 247 من جريدة «الوسط»: واشنطن تعود إلى حلبة الصراع الليبي.. وشباب يروون ...
ليبيا
الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة باسمة تحارب الاكتئاب الناجم عن «كورونا»