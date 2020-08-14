ضبط متهم بالاتجار بالبشر والتحفظ على 66 مهاجرا في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 11:08 مساء
ضبط مهاجرين غير شرعيين في زوارة، 14 أغسطس 2020. (مديرية أمن زوارة)

أعلنت مديرية أمن زوارة، اليوم الجمعة، التحفظ على 66 مهاجرًا من الجنسيات الآسيوية خلال مداهمة لشقة تابعة لشخص متهم بالمتاجرة بالبشر.

وقالت المديرية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إنه أثناء تتبع شخص متهم بالمتاجرة بالبشر، حيث يجمعهم وينقلهم إلى أوروبا عن طريق البحر، لوحظ جمع المتهم «ر.ع.أل» ليبي الجنسية كميات كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب، وعند استيقافه والحديث معه «ارتبك».

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وأشارت إلى أن المتهم اعترف بأنه يجمع المواد الغذائية والمياه لمهاجرين غير شرعيين تابعين له، يسكنون فى شقة في انتظار الوقت المناسب لركوب البحر. وأثر  ذلك داهمت قوة من مركز شرطة زواره الجنوبي التابع للمديرية الشقة ليجدوا بها 66 مهاجرًا من الجنسيات الآسيوية «باكستان، وبنغلاديش».

وأوضحت المديرية أنه تم التحفظ عليهم ونقلهم إلى مركز إيواء موقت تابع لها إلى حين استكمال التحقيقات معهم ونقلهم إلى جهات الاختصاص، وهم جميعًا بصحة جيدة، لافتًا إلى التحقيق مع المتهم الرئيسى فى هذه العملية، واتخاد الإجراءات اللازمة حياله.

ضبط مهاجرين غير شرعيين في زوارة، 14 أغسطس 2020. (مديرية أمن زوارة)
ضبط مهاجرين غير شرعيين في زوارة، 14 أغسطس 2020. (مديرية أمن زوارة)
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