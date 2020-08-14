وصول منصة شحن نفط خام جديدة إلى ميناء البريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:30 مساء
وصول منصة شحن نفط خام جديدة إلى ميناء البريقة, (شركة سرت)

وصـلت إلى رصيف ميناء مرسى البريقة صباح اليوم الجمعة، منصة شحن النفط الخام الجديدة، والتي سيتم تركيبها مكان المنصة القديمة رقم 5 المتوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب بيان لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم، مـن المقرر أن يتم تركيب هذه المنصة في شهر سبتمبر القادم من قبل الشركة المصنعة Monobuoy.

حضر وصول المنصة، عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة فائز سالم النعاس، ومدير إدارة المشتريات الشارف بودربالة، وعملية إنزالها من على سطح السفينة التي تحملها.

ومـن خلال هذه المنصة سيتم شحن النفط الخام بمعدل 600 إلى 650 ألف برميل من النفط الخام عن طريق الانسياب الطبيعي.

وعقـب تركيب المنصة وتشغيلها سيكون من السهل إجراء الصيانة اللازمة لمنصة الشحن رقم 6، وهي الوحيدة التي تعمل حاليا.

وكـانت منصة الشحن رقم 5 قد تعرضت لتسرب بمنظومة توزيع المنتوج الخاصة بالشحن منتصف 2017، الأمر الذي أدى إلى إخراجها عن العمل والتفكير في وجود بديلٍ لها من إحدى الشركات النفطية المجاورة، غير أن صعوبة تطابق المواصفات واختلاف أنظمة التشغيل لهذه المنصات بين الشركات أدى إلى استبعاد هذه الفكرة واللجوء إلى شراء منصة شحن جديدة.

وتمتلك شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز منصتي شحن للنفط الخام تعملان على تسهيل عمليات الشحن بطريقة سلسة وسهلة.

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