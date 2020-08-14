«يونيسيف»: تسجيل 401.836 نازحا داخليا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 06:19 مساء
لاجئون ليبيون بالداخل. (الإنترنت)

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «يونيسيف»، تسجيل 401.836 نازحا داخليا في ليبيا نتيجة الحرب في البلاد، مضيفة أنها تواصل دعم أولئك الذين أجبروا على الفرار من ديارهم والبقاء في بلادهم من خلال المساعدات المالية ومواد الإغاثة الأساسية والمشاريع سريعة التأثير، وهي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ.

وأوضحت المفوضية، في بيان اليوم، أنه تم إنزال 2173 لاجئا ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي في ليبيا، خلال العام الحالي، من المشمولين باختصاص المفوضية.

وبحسب بيان للمفوضية، اليوم، كان أغلب هؤلاء من السودانيين، بنسبة 76% والصومال 10%.

وأضافت المفوضية أن الفترة من 10 إلى 13 أغسطس شهدت إنزال أكثر من 200 شخص في قاعدة طرابلس البحرية وفي الخمس وزوارة، حيث كانت مفوضية اللاجئين وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية «IRC»، حاضرتين في نقطة الإنزال لتقديم مواد الإغاثة الأساسية والمساعدة الطبية العاجلة، قبل أن تقوم السلطات الليبية بنقل الأشخاص إلى مراكز الإيواء.

وأوضحت المفوضية أنها حتى 13 أغسطس الحالي، سجلت إنقاذ أو اعتراض 6971 لاجئا ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
العدد 247 من جريدة «الوسط»: واشنطن تعود إلى حلبة الصراع الليبي.. وشباب يروون ...
ليبيا
الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة باسمة تحارب الاكتئاب الناجم عن «كورونا»