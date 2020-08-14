مع الوضع المعقد في ليبيا.. قلق إيطالي من التوتر بين تركيا واليونان شرق المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 04:07 مساء
نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني. (أرشيفية: الإنترنت).

أعربت إيطاليا عن قلقها من تصاعد التوتر في شرق البحر المتوسط ​​بسبب الخلافات بين أثينا وأنقرة حول موارد الطاقة، مع وضع معقد في الأساس بسبب فيروس كورونا والأزمة في ليبيا.

وقالت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية،  مارينا سيريني، «نحن قلقون، مثل جميع البلدان المطلة على المتوسط، ازاء تصعيد التوتر الذي نعتبره أمرا سلبيًا وخطيرا في إطار معقد أصلا»، بسبب «حالة طوارئ فيروس كورونا والأزمة في ليبيا».

ورأت سيريني أنه من الضروري إطلاق «نقاش صريح مع تركيا، وإبداء التضامن مع اليونان وقبرص»، معربة، في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية، عن الأمل بأن يتبنى الاتحاد موقفا موحدا في هذا الملف ​​والملفات الأخرى، عشية الاجتماع الاستثنائي لرؤساء دبلوماسية الدول الـ 27 الأعضاء.

وأضافت سيريني، التي تنتمي الى الحزب الديمقراطي شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم،  «نعتقد أنه من المهم جدًا أن يدعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى اجتماع استثنائيً يتضمن جدول أعماله منطقة شرق المتوسط، جنبًا إلى جنب مع قضية أخرى مثيرة للقلق بشأن بيلاروسيا».

وأشارت نائبة وزير الخارجية إلى أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يكون متضامنا مع اليونان وقبرص»، قائلة «نحن، مثل الآخرين، مهتمون بالدفاع عن مصالحنا في مجال الطاقة بالمنطقة، لكننا مهتمون أولا وقبل كل شيء بخفض التصعيد» الآن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
العدد 247 من جريدة «الوسط»: واشنطن تعود إلى حلبة الصراع الليبي.. وشباب يروون ...
ليبيا
الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كمامة باسمة تحارب الاكتئاب الناجم عن «كورونا»