بلدية الزاوية الجنوب تطالب بالسماح بإعلان أسماء مصابي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 03:15 مساء
شعار بلدية الزاوية الجنوب، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت بلدية الزاوية الجنوب، السلطات القضائية في ليبيا بالسماح بنشر أسماء المصابين بفيروس «كورونا»، حتى تلزمهم بضرورة العزل وعدم الاختلاط.

وقالت البلدية في بيان على صفحتها، اليوم، إن إعلان الأسماء سيكون إثباتا للمصداقية أمام المكذبين والمفتنين.

«مكافحة الأمراض»: 439 إصابة جديدة بـ«كورونا» و3 حالات وفاة

ولا ترى البلدية مشكلة في إعلان أسماء المصابين بفيروس «كورونا»، لأن «الإصابة بفيروس كورونا ليست عيبا ولا عارا، فهو مرض وأي شخص معرض للإصابة به».

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل 439 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى تعافي 38 مريضا، ووفاة ثلاث حالات.

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