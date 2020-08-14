ضبط 3 شاحنات في أجدابيا محملة بالتبغ قبل تهريبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 02:57 مساء
ضبط شاحنة محملة بالتبغ قبل تهريبها في أجدابيا، 13 أغسطس 2020، (جهاز مكافحة الظواهر السلبية)

ضبط عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ثلاث شاحنات محملة بكمية كبيرة من التبغ المهرب في ضواحي مدينة أجدابيا.

جاءت تلك العملية فجر أمس الخميس، بعد ورود معلومات من أعضاء التحريات حول تجهيز تلك الشاحنات لتهريبها إلى الجنوب، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانطلقت دوريات التابعة للجهاز إلى مكان الشاحنات في الطريق الصحراوي، على بعد 60 كيلومترا عن مركز المدينة، حيث كانت الشاحنات على استعداد للانطلاق، إلا أن الكمين أوقع بالمهربين، الذين لاذوا بالفرار مستعملين مركبة صغيرة، وجار البحث عنهم بعد معرفة معلوماتهم من مُستندات الشاحنات المُسجلة بأسمائهم، ومن سجلات المرور للقبض عليهم.

وبذلك تم ضبط ومُصادرة البضائع المُهربة، وحجز الشاحنات، وتكليف عناصر التحريات ومجموعة القبض بالجهاز بضبط المهربين، وإحالتهم لجهات الاختصاص للمثول أمام القانون.

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