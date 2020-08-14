عقوب يوجه بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية وفق خطط مواجهة «كورونا»

وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)

وجه وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، مديري إدارات الخدمات الصحية في البلديات بتفعيل العيادات المجمعة والمراكز الصحية، وذلك وفق خطط وقائية لمواجهة تهديد فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي لتقليل الزحام في المستشفيات العامة، مشددا على ضرورة إتباع الخطوات الاحترازية لمكافحة الوباء، وهي التعقيم والتطهير.

ضمان جهوزيتها

وأضاف أن تفعيل جميع المراكز الصحية والعيادات المجمعة، تضمن الجهوزية وسرعة تقديم الخدمة واستعدادها التام؛ للتعامل مع الحالات الصحية عبر مجموعة من الإرشادات الصارمة، التي تأتي ضمن أفضل وأحدث الممارسات الصحية، بهدف تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى، وحماية صحة وسلامة باقي أفراد المجتمع.

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وشدد الدكتور سعد عقوب على ضرورة تفعيل دور المثقف الصحي في المراكز التخصصية والعيادات المجمعة، ووحدات الرعاية الصحية، وإصدار الإرشادات الواجب إتباعها لاحتواء مخاطر انتشار الفيروس في كل من منشآت الرعاية الصحية بوجه عام، لضمان التحرك في الاتجاه الصحيح بطريقة سريعة والاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة.

ودعا إلى التأكد من تطبيق كافة الإجراءات ذات العلاقة بشكل صحيح، وذلك لاستكمال الدور في مواجهة الفيروس، وكل ما يطرأ مستقبلا من تحديات في هذا الشأن.