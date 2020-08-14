«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى مترين على ساحل طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون ارتفاع الموج أقل من مترين على امتداد الساحل، عدا ساحل طبرق حيث يصل إلى مترين.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة، لكنها ستصبح متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر خفيف الموج على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، ويكون هادئا على باقي الساحل.

- درجة الحرارة 28 درجة مئوية، والرؤية جيدة.