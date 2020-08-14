أحوال الطقس اليوم: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 12:20 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق الشمال الغربي ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من غد السبت، خصوصا على الدواخل، في حين تبقى الرطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و36 درجة مئوية على الساحل، وبين 37 و39 على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبلية، وبين 37 و39 درجة مئوية على جالو وأجدابيا والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

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