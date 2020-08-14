«صحة الوفاق»: نقل طفل مصاب بمرض عضال إلى روما للعلاج

الطفل أبوبكر خلال نقله إلى الطائرة المتجهة لروما، 13 أغسطس 2020، (صحة الوفاق)

نقلت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الطفل أبوبكر الواعر، 14 عاما، إلى العاصمة الإيطالية روما للعلاج، إذ يعني من مرض عضال، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخير.

والطفل أبوبكر مصاب بحالة صحية نادرة، وضمور في خلايا المخ والأعصاب، سببت في دخوله في حالة صحية حرجة للغاية، استوجبت نقله لخارج البلاد لتلقي العلاج و الرعاية المناسبة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

وأوضح البيان أن العاملين بالوزارة تمكنوا خلال يوم واحد من استلام ملف الحالة، من إجراء كافة الاتصالات ومراسلات العلاج، كما استخدم الإسعاف الطائر في نقل أبوبكر إلى روما، وكان في استقباله أفراد من السفارة والقنصلية الليبية هناك، إضافة إلى الملحق الطبي.

ونسقت الوزارة مع المسؤولين الإيطاليين لاستقبال الطفل في أحد المستشفيات المتخصصة في مثل هذه الأمراض، والتي تضم أطباء خبراء وباحثين مختصين في هذا المجال.