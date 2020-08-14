لجنة مكافحة «كورونا» في غريان: توفير جهاز «PCR» للبلدية الأسبوع المقبل

اجتماع مسؤولي لجنة مكافحة كورونا في غريان ومركز بحوث التقنيات الحيوية في طرابلس، 14 أغسطس 2020، (بلدي غريان)

قال رئيس لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا في بلدية غريان نصرالدين الفزاني إنه سيتم تجهيز المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع غريان بجهاز «PCR» خلال الأسبوع المقبل، وتوفير المشغلات اللازمة له لإجراء اختبار كشف فيروس «كورونا».

جاء ذلك بعد لقائه مع مدير عام مركز بحوث التقنيات الحيوية أدم الزايد في طرابلس، اليوم الجمعة، حسب بيان المجلس البلدي غريان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واتفق الطرفان على إحالة العينات الخاصة بغريان إلي مركز بحوث التقنيات، على أن تصدر النتائج في مدة أقصاها 24 ساعة، إضافة إلى تدريب فنيين مختبارات وأطباء من غريان لتشغيل جهاز «PCR»، وإجراء الاختبارات الطبية للكشف عن الفيروس.

وأظهرت النشرة اليومية للوضع الوبائي في البلاد تسجيل ثلاث حالات إصابة في غريان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.