طرابلس الأعلى في عدد الإصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:50 صباحا
عينات اختبار للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: ا ف ب)

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن توزيع الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 439 حالة.

وجاءت طرابلس أولا بـ 179 حالة، تليها مصراتة بـ 121 حالة، وثلاث حالات في النواحي الأربعة، ومثلها في غريان، وحالتين في القرة بوللي، وحالة في العجيلات، وسبع حالات في الزاوية الجنوب، وحالة في كل من الرجبان وجادو، و26 حالة في الخمس، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي في ليبيا، المنشورة على صفحة المركز بموقع فيسبوك، اليوم الجمعة.

37 إصابة في الأصابعة وزليتن
كما اكتشفت سبع حالات في كل من يفرن وترهونة، وحالة في مسلاتة، وحالتان في قصر الأخيار، و24 حالة في الأصابعة، وحالتان في ظاهر الجبل، وخمس حالات في كل من جنزور وسواني بني آدم، و13 حالة في زليتن، وثلاث حالات في كل من بني وليد وطبرق وسبها وأوباري، وحالة في كل من الجفرة والغريفة، وأربع حالات في الشاطئ، وتسع حالات في بنغازي.

وفي حين تعافى 38 مصابا، توزعوا بواقع 26 حالة في مصراتة، و11 حالة في طبرق، وحالة في الزاوية، بينما توفى ثلاث مصابين في كل من الشاطئ وابريك ومصراتة.

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