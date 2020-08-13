تفاصيل 120 إصابة بفيروس «كورونا» في بلدية الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 11:30 مساء
عناصر من فريق الرصد باللجنة الطبية في أجدابيا. (الإنترنت)

أعلنت لجنة مكافحة «كورونا» ببلدية الخمس، عن تسجيل نحو 120 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» كحصيلة إجمالية منذ بدأ ظهور الفيروس في ليبيا مارس الماضي، بينها 91 حالة نشطة و23 حالة شفاء، إلى جانب ست وفيات.

وأشارت اللجنة في بيان منشور على صفحة بلدية الخمس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تواجد 13 حالة بمركز العزل موزعة بواقع عشر حالات في قسم الإيواء وثلاث في قسم العناية، فيما لا توجد أية حالات في قسم الاشتباه. ولفت البيان إلى دخول خمس حالات إلى قسم العناية الفائقة على أجهزة التنفس الصناعي، وتحسن الوضع الصحي لحالتين، إحداهما تتلقى العلاج بقسم الإيواء والآخرى في مركز العزل.

اقرأ أيضا خروج أول حالة «كورونا» من مركز العزل الخمس «1» بعد شفائها

وقالت اللجنة أنها واجهت نقصًا شديدًا في إمداد مراكز العزل بالأكسجين؛ بسبب تعطل مصنع الأكسجين بمستشفى الخمس التعليمي وانقطاع التيار الكهربائي عنه، وهو المصنع الوحيد بالمدينة، وتأخر وصول مصنع الأكسجين الذي وعد به وكيل عام وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، لكنها أشارت إلى تمكنها من توفير عدد كافي من الأكسجين حتى اللحظة بالتنسيق مع البلديات المجاورة.

التقيد بالإجراءات الوقائية
ودعت المواطنين إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا» وتفادي التجمعات والأماكن المزدحمة وخاصة المناسبات الاجتماعية و المآتم، و ذلك حتى استقرار الوضع الوبائي.

كما طالبت المواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة بالبلدية بضرورة الالتزام بقرار المجلس الرئاسي رقم «522» لسنة 2020، والذي ينص على  ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالمقرات الحكومية العامة والخاصة، وغيرها من الأماكن المذكورة بالقرار كما نص القرار على عقوبات و غرامات مالية للمخالفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإمارات تعلن «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل»
عربى
وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا
ليبيا
لجنة مكافحة «كورونا»: لا مانع من استمرار العمل القضائي
ليبيا
«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سلوكيات الجائحة: لماذا لا يلتزم بعض الناس بالقواعد؟