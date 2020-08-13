ضبط شخص انتحل صفة ضابط في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 10:52 مساء
المتهم بانتحال شخصية ضابط في بنغازي، 13 أغسطس 2020. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الخميس، إلقاء القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن، تبين لاحقًا أنه من ذوي السوابق، حيث كان محبوسًا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة جريمة قتل.

وأشارت المديرية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى رصد رجال قسم البحث الجنائي معلومات تفيد بانتحال شخص شخصية رجل أمن برتبة ملازم أول، وادعائه بأنه يتبع لمنفذ مطار «بنينا»، لافتة إلى أنه عند الاستفسار منه عن طبيعة عمله داخل المطار لوحظ عليه «الارتباك والريبة».
 
وأوضحت أن المتهم اعترف بانتحاله صفة ضابط شرطة لغرض «التسول للتعاطف معه، حيثُ يقوم بالطرق على بيوت المواطنين». وبالتحري عليه تبين أنه من ذوي السوابق، وبالاستدلال معه اعترف بأنه لا يحمل أي صفة عسكرية، وأفاد بأنه من ذوي السوابق، وكان محبوسًا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضية قتل.

ولفتت المديرية إلى أن المتهم قال إن الغرض من قيامه بهذه الأعمال هو «شراء الحبوب والمخدرات»، ليتقرر وضعه بالحجز القانوني لحين عرضه على النيابة العامة.

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