عميد بلدية زوارة يدرس مقترحات إعادة محطة تحلية المياه إلى العمل

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة مع مدير محطة تحلية المياه زوارة ورئيس قسم الصيانة بالمحطة، 13 أغسطس 2020. (بلدية زوارة)

بحث عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة، اليوم الخميس، مع مدير محطة تحلية المياه زوارة ورئيس قسم الصيانة بالمحطة، أسباب توقف المحطة عن العمل، ووضع الحلول اللازمة والسريعة لحل مشكلاتها وإرجاعها إلى العمل في أسرع وقت.



وتطرق الاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان بلدية زوارة إلى التواصل مع الشركة العامة للكهرباء بهدف مد المحطة بالطاقة الكهربائية المناسبة دون دخولها في برنامج طرح الأحمال، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية زوارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وخلص الاجتماع إلى وضع مجموعة من المقترحات لحل مشكلات المحطة، من بينها التواصل مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والمؤسسة الوطنية للنفط، للبدء في تركيب محطة توليد كهرباء صغيرة، تكفي لتشغيل المحطة، التي قال مديرها إن السبب الرئيس لتوقفها يرجع إلى عدم استقرار التيار الكهربائي.



يشار إلى أن محطة تحلية المياه زوارة توقفت عن العمل والإنتاج منذ أكثر شهر.



اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة مع مدير محطة تحلية المياه زوارة ورئيس قسم الصيانة بالمحطة، 13 أغسطس 2020. (بلدية زوارة)

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة مع مدير محطة تحلية المياه زوارة ورئيس قسم الصيانة بالمحطة، 13 أغسطس 2020. (بلدية زوارة)

اجتماع عميد وأعضاء المجلس البلدي زوارة مع مدير محطة تحلية المياه زوارة ورئيس قسم الصيانة بالمحطة، 13 أغسطس 2020. (بلدية زوارة)