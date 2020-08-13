للمرة الرابعة.. «تعليم الوفاق» تحدد موعدا جديدا لاستئناف الدراسة

شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، الدكتور محمد عماري زايد، القرار رقم «398» لعام 2020، والذي يقضي باستئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية، وذلك اعتبارا من 29 أغسطس الجاري.

وقالت وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» إن توقيع القرار جاء بعد اجتماع عماري، ظهر الخميس، باللجنة الفنية المختصة والمكلفة منه بوضع خارطة العودة المدرسية وتحديد مواعيد الدراسة والامتحانات للعام الدراسي القادم 2021/2020.

اقرأ أيضا للمرة الثالثة.. «تعليم الوفاق» تؤجل العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية

وخلال الاجتماع، قدم وكيل الوزارة، عادل جمعة، توضيحا للوزير عن نتائج اجتماع لجنة تحديد المواعيد الدراسية مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية، الذي انعقد صباح اليوم بمقر وزارة التعليم، كما وضع الوزير في صورة النقاش وأهم الملاحظات التي أبدتها اللجنة الاستشارية وطالبت بمراعاتها في تنفيذ العودة، ولا سيما زيادة فرق الرصد والتقصي.

ونهاية يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم تأجيل العودة المدرسية التي كانت مقررة لطلبة الشهادة الثانوية السبت 8 أغسطس، استجابة لطلب اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وهي المرة الرابعة التي تعلن فيها الوزارة تأجيل العودة للمدارس، حيث كان مقررا أن يعود الطلاب إلى مدارسهم في 13 يونيو أول مرة، لكن الموعد تأجل إلى 18 يوليو في المرة الثانية، ثم تأجلت العودة إلى 8 أغسطس، وأخيرًا تقرر أن تكون العودة في 29 أغسطس .