شفاء 4 مصابين بـ«كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 03:15 مساء
فريق الرصد في بني وليد، (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية بني وليد، محمد صالح إن أربعة مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت من «كورونا» في البلدية إلى ثماني حالات.

وطالب صالح، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، وزارة الصحة في حكومة الوفاق والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بتحمل المسؤولية تجاه أهالي بني وليد، وتوفير احتياجات فرق التقصي والاستجابة السريعة من ملابس وقائية وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وشدد صالح على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق التدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة، مع انتشار الوباء وزيادة عدد حالات الإصابة في البلاد.

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